Mura Timoleontee, alunni nel sito per una visita: commissione ha condotto una verifica

Gela. Le mura Timoleontee aperte alle scolaresche, che questa mattina hanno avuto modo di essere guidati dagli esperti che stanno seguendo progetti di scavo nell’importante sito di Caposoprano. L’amministrazione comunale e la direzione del Parco archeologico sostengono queste attività.

Oggi, nel sito archeologico, c’erano inoltre i consiglieri della commissione ambiente, presieduta da Floriana Cascio (insieme a lei i consiglieri Irti, Fasciana e Castellana). La commissione ha condotto una verifica, a partire dalle condizioni delle aree circostanti. “Insieme all’assessore Morselli – dice Cascio – vogliamo intervenire per rendere il sito ancora più accogliente, eliminando la vegetazione spontanea e assicurando servizi per i visitatori e i turisti”. Non sono mancate le difficoltà per effettuare immagini e riprese video, dato un divieto imposto dagli addetti, sulla base di un provvedimento in materia.