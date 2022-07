Mura Timoleontee, viale Mediterraneo e Bosco Littorio, l’estate gelese nei siti più suggestivi

Gela. Cultura, spettacoli, dj set e il paliantino. Seppur non manchino le difficoltà e in assenza di un assessore al ramo, l’amministrazione comunale ha varato il cartellone dell’estate gelese. Le mura Timoleontee, il nuovo viale Mediterraneo, Bosco Littorio e anche i quartieri, diventeranno scenario di presentazioni, serate musicali, teatro, intrattenimento e tradizione. Il cartellone è stato presentato questa mattina dal sindaco Lucio Greco, dall’assessore Terenziano Di Stefano e dal presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. C’erano anche diversi organizzatori delle iniziative. Dagli incontri con gli autori della Libreria Orlando e dei “Mercoledì di cronaca”, fino a “Fedra” della compagnia Laros, passando per il palio dell’Alemanna e per il tradizionale paliantino e ancora i live set negli scenari più suggestivi per “In vino Ghelas” e “Tramonti divini” ma anche l’omaggio alle musiche del maestro Ennio Morricone. Sono solo alcuni degli appuntamenti, che si protrarranno fino a settembre.