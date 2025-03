Musei, mura Timoleontee e patrimonio culturale: amministrazione si muove per la valorizzazione

Gela. I due musei da attivare prima possibile ma anche gli altri siti archeologici della città da valorizzare, per renderli finalmente vere mete turistiche. L’amministrazione comunale ha posto una serie di linee strategiche da seguire, muovendosi in contatto costante con la Regione, con il Parco archeologico e la soprintendenza. L’assessore Romina Morselli, che da qualche settimana ha le deleghe in materia, si sta muovendo su questi versanti, insieme al sindaco Di Stefano. Quelle recenti sono tutte tappe di preparazione. Così, c’è stato l’incontro in Regione con l’assessore Scarpinato, che nei prossimi giorni sarà in città. Il pressing è sui musei da attivare, sia quello regionale chiuso da tempo per lavori di ristrutturazione sia il sito destinato ai relitti arcaici scoperti nei fondali della costa locale. Morselli, con il presidente del consiglio comunale Paola Giudice e con il deputato Ars Nuccio Di Paola, ha avuto rassicurazioni che però dovranno diventare scadenze precise, per avere i musei fruibili già in estate. L’attenzione è rivolta pure sull’area di Caposoprano che ospita le mura Timoleontee. In settimana, ci sono state visite delle scolaresche e da tempo è in atto un’importante opera di ricerca e scavo, che potrebbe condurre ad annunci significativi, in un progetto sottoposto a tante attenzioni, anzitutto istituzionali.