“Museo del mare apra quest’anno”, Di Paola: “Somme in più nelle variazioni per il territorio”

“Basta scuse e rimpalli di responsabilità. Il Museo del mare deve aprire entro il 2024. Sto mettendo delle somme congrue in variazione di bilancio all’Ars per superare contenziosi e tutti gli ostacoli che finora hanno bloccato l’apertura”, spiega. Inoltre, proprio tra le variazioni di bilancio cercherà di far passare altri sostegni per il territorio. “Sempre in variazione di bilancio a Sala d’Ercole sto facendo il possibile per appostare nel bilancio della Regione nuove risorse economiche per rispondere alle crescenti esigenze del nostro territorio che sta vivendo una fase di profonda difficoltà”, precisa.