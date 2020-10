Museo del mare, la docente che coordina ricerche: “Non edificare in area archeologica”

Gela. Entro fine mese, almeno in base al cronoprogramma fornito dalla Regione, i resti della nave arcaica dovrebbero rientrare in città, dopo la trasferta romagnola di Forlì. Rimangono i punti interrogativi su dove collocarli, in attesa di un Museo del mare, che non ha ancora visto la luce. Come spiegato in estate dal presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo l’ennesimo sollecito, anzitutto in città dovrebbe tenersi una mostra, sulla traccia di quella di Forlì. Sarà necessaria una prima esposizione temporanea dei resti (le ipotesi sul tavolo sono diverse e c’è un comitato ad hoc che è stato costituito dall’assessore regionale Alberto Samonà). Però, sulla collocazione definitiva del futuro Museo dubbi vengono sollevati da una delle responsabili del programma di ricerca avviato nella zona di Bulala, la docente universitaria Alessia Mistretta. “Costruire dentro un’area archeologica? Mi sembra un’assurdità”, ha detto rispondendo a “Repubblica-Palermo”. “Non si edifica in un’area protetta e, se realmente vi sono le risorse per costruire un nuovo museo a Gela – ha aggiunto – che lo si faccia in una zona da recuperare, non di certo in piena area archeologica”. Una linea di questo tipo viene seguita anche da SiciliAntica. “Il vecchio museo archeologico di Gela ha problemi strutturali – ha spiegato alla stessa testata Simona Modeo presidente di SiciliAntica regionale – e ha bisogno di cure e fondi, serve dunque oggi un nuovo spazio per custodire la nave e vedremo quale sarà allestito. Ben venga anche un nuovo museo che potrebbe essere una risorsa per Gela e il suo territorio ma, come spesso è accaduto, non vorremmo che fosse una cattedrale nel deserto o peggio un annuncio senza seguito. Pensiamo a Sabucina dove esiste un antiquarium e dove sono stati spesi soldi per renderlo fruibile ma che è preda di vandali nell’indifferenza delle istituzioni e così accade per altri siti archeologici. Forse occorre programmare meglio le spese regionali”.