Museo del mare, Mancuso: “Impegno rispettato e azione seria con progetti esecutivi”

Gela. Il decreto di finanziamento del Museo del mare è considerato una vittoria politica dai gruppi che sostengono l’azione della giunta Musumeci a Palermo e quella dell’avvocato Lucio Greco in città. Il deputato di Forza Italia all’Ars Michele Mancuso ritorna su quanto annunciato ieri dal presidente della Regione, in visita in città. “La Ragioneria generale della Regione Siciliana ha firmato il decreto di finanziamento per quanto concerne il Museo del mare, per un importo complessivo pari a 5,4 milioni di euro. Ringrazio sia il presidente Musumeci che l’assessore all’economia, Gaetano Armao, i quali hanno dato seguito alla nostra istanza. Questo dimostra un dato incontrovertibile – spiega Mancuso – l’efficacia dell’azione politica e amministrativa del centrodestra siciliano, in particolar modo nel nisseno e soprattutto a Gela. Il risultato non è il prodotto dell’improvvisazione, ma di una specifica volontà, perseguita con tenacia e adesso ha dato i suoi frutti”.