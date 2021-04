Museo del mare, visita in cantiere: Mancuso, “possibili fondi per il secondo lotto”

Gela. Mentre proseguono i lavori per il Museo del mare a Bosco Littorio, si apre la possibilità, per ora solo ipotizzata, di ottenere la copertura finanziaria anche per il secondo lotto, da 4 milioni di euro. L’ha spiegato questa mattina il deputato regionale Michele Mancuso, che ha fatto visita al cantiere. Insieme a lui, c’erano il progettista Ettore Dimauro e il direttore di cantiere Salvatore Stimolo. Il deputato, in città anche per incontrare i rappresentanti locali di Forza Italia, ha proprio spiegato che c’è la volontà di coinvolgere la Regione, per valutare il finanziamento del secondo lotto.