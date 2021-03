Musumeci-Federico, “abbiamo parlato di progetti”: “Rapporti con Greco non c’entrano”

Gela. L’incontro c’è stato, come previsto durante la riunione catanese che è servita a formalizzare l’adesione dell’ex deputato regionale. Pino Federico ha visto il presidente della Regione Nello Musumeci, leader politico di “DiventeràBellissima”, il movimento al quale ha scelto di aderire, insieme al consigliere comunale Gabriele Pellegrino. “Abbiamo parlato di progettualità per il territorio – dice Federico – le novità ci sono e nei prossimi mesi, man mano, verranno ufficializzate. Per ora, è inutile dare anticipazioni”. E’ stato Musumeci a dare garanzie politiche sull’adesione di Federico, con il quale il rapporto pare decisamente consolidato, già dai tempi dell’Ars. “Ripeto, non sono andato dal presidente Musumeci come candidato – spiega ancora Federico – nel corso della mia attività politica, che continuo a fare, ho stretto molti rapporti istituzionali e li sto mettendo a disposizione della città. Su un’eventuale candidatura, qualora mi venisse proposta, valuterò, senza escluderla a priori”. Federico sembra volersi ritagliare un ruolo importante, come riferimento locale di Musumeci, nonostante i rapporti, sempre molto tesi, con il sindaco Lucio Greco. “Quello che ha dichiarato di recente il sindaco – continua Federico – fa capire chiaramente che non ha molta stima nei miei confronti. La cosa è reciproca. Questo, però, non incide sui rapporti istituzionali tra il presidente e l’amministrazione comunale. Musumeci, già prima della mia adesione al movimento, aveva rapporti con il sindaco. E’ giusto che sia così. Le polemiche vanno messe da parte. Alla città non interessano. Bisogna lavorare solo per il bene del territorio. L’amministrazione comunale? Credo che non ci saranno variazioni rispetto alla nostra posizione, anche se in politica tutto è possibile”.