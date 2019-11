“Musumeci ha dimostrato di non essere contro Gela”, Cascino: “Ora Greco presenti i progetti”

Gela. La “frenata” sul definanziamento dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud e il termine concesso all’amministrazione comunale per presentare progetti esecutivi attenuano il “gelo” che era calato sui rapporti tra amministrazione comunale e governo regionale. Per il consigliere comunale Vincenzo Cascino, quanto deciso ieri in commissione bilancio all’Ars dimostra che non c’è mai stata ostilità della giunta regionale verso la città. “Il fatto di aver dato una proroga di centoventi giorni dimostra che il governo Musumeci non è contro Gela – dice – l’esito positivo della vicenda dà soddisfazione. E’ il messaggio chiaro che non c’era nessuna volontà di punire Gela. Spero che la giunta presieduta dal sindaco Lucio Greco prenda atto dello scampato pericolo e porti a termine i progetti entro il termine concesso”.