“Musumeci ha scippato territorio”, Di Cristina: “Se serve allarghiamo alleanza”

Gela. Non è stato il perno del dibattito, come si sarebbe potuto ipotizzare all’inizio, ma di alleanze allargate si è comunque parlato sia alla festa provinciale del Pd che alla direzione regionale, convocata a Caltanissetta. A Serradifalco, dove si è tenuta la festa dell’Unità, sia in apertura che in chiusura il segretario provinciale dem Peppe Di Cristina ha ripetuto il concetto. A livello territoriale, è tra i sostenitori più convinti di un centrosinistra allargato e di un’intesa con il Movimento cinquestelle. “Non possiamo permettere che le nostre divisioni – ha detto – regalino ancora una volta la Sicilia a Musumeci e a Salvini”. Secondo Di Cristina, il nuovo profilo del centrosinistra, che guarda anche ai grillini, diventa fondamentale nel tentativo di battere l’accoppiata Lega-Fratelli d’Italia. “Non parliamo di una destra liberale – ha continuato – ma della destra peggiore, quella che non si fa scrupoli neanche davanti alla vita dei migranti. Se sarà necessario allargare l’orizzonte delle alleanze, lo faremo, sempre passando da un ragionamento ampio, perché noi siamo un grande partito”. Sul governo regionale del presidente Nello Musumeci, ha di nuovo tuonato. “E’ lo stesso presidente che ha scippato al territorio 400 milioni di euro, compresi i 100 milioni che erano destinati alla darsena commerciale a Gela – ha ribadito – e lo ha fatto per definire una finanziaria regionale che non ha ancora coperto. Non ha dato un euro alle famiglie siciliane in difficoltà. Questa gente la mandiamo a casa con la politica”. Di Cristina ha partecipato alla direzione regionale. Al tavolo, c’erano il ministro Giuseppe Provenzano e il segretario regionale del partito Anthony Barbagallo.