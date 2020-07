Musumeci insanguinato, polemiche su foto: Di Paola, “non è violenza pensi a governare”

Il deputato gelese invece ha risposto a sua volta, alla fine rimuovendo l’immagine. “L’immagine è forte, quasi horror e rappresenta la rabbia dei Siciliani e l’incubo che il governo Musumeci gli fa vivere quotidianamente. Il retro del volantino (nella foto non si vede) contiene l’elenco dei motivi principali della sfiducia. Musumeci, che adora fare la vittima e che sa benissimo che il volantino non contiene né sangue né alcuna forma di violenza, lancia sui social una campagna di vittimismo e mi scatena contro assessori e sostenitori i quali si lanciano in una gara di offese e insulti. Usano una tale violenza verbale che il manifesto in confronto sembra un messaggio dei Baci Perugina. Mi danno del “primitivo, inetto, cialtrone, violento, insulso” e mentre scrivo l’elenco cresce – ha scritto sui profili social – per non parlare dei messaggi minatori in privato dei suoi hooligan, A dire queste cose sono gli stessi che ci paragonano al cancro (l’assessore Armao), gli stessi che postano l’immagine di Conte in manette (l’assessore Messina), gli stessi che dicono che il M5S è come l’AIDS (Miccichè), gli stessi che hanno in giunta un ex massone e post fascista (l’assessore Samonà), gli stessi che accusano l’opposizione di “cretinismo” e definiscono “poveretti” e disonesti chi li critica (Musumeci). Concludo. Ognuno può interpretare quell’immagine come meglio o peggio crede. Chi mi conosce sa benissimo (e sono sicuro lo sappia pure Musumeci) che sono assolutamente estraneo a qualsiasi forma di odio e che le mie azioni non sono mai foriere di violenza. E mi dispiace se ho urtato la sensibilità di qualcuno. Per questo motivo, per evitare qualsiasi forma di incomprensione, ho fatto preparare delle varianti più zuccherose del volantino (immagine sotto, ndr). Aspetto ora che Musumeci mi dica quale preferisce. E quale non gli toglie il sonno (visto che ha postato la mia foto a mezzanotte). Così poi non ha scuse per non dedicarsi ad altro. Tipo governare meglio la Sicilia. E se non sa da dove iniziare, gli consiglio di leggere il retro del volantino”. Di Paola ha spesso attaccato politicamente Musumeci e martedì è stato nuovamente molto duro dopo che la maggioranza del governatore ha votato il definanziamento dei 140 milioni di euro della darsena commerciale. In commissione bilancio, lui e gli altri grillini si sono invece opposti.