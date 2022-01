Musumeci rinvia la resa dei conti, congelato azzeramento della Giunta

PALERMO (ITALPRESS) – Tutto fermo almeno fino all’approvazionedell’esercizio provvisorio. Da quanto trapela dalla riunione diGiunta tutti gli assessori restano al proprio posto almeno finoalla approvazione del ddl che permetterà la spesa in dodicesimiper i prossimi mesi e proprio per evitare una paralisiamministrativa della Regione Siciliana. Nel frattempo c’è chichiede un dibattito all’Ars sulla situazione della maggioranza echi invoca un commissariamento per la Sicilia. Insomma unasituazione fluida e nella quale restano “appese” alcune norme inparlamento (come la riforma dei rifiuti), investimenti in attesadi autorizzazione e si avvicinano scadenze importanti. Tra lequali la chiusura della vecchia programmazione e del nuovo ciclodi fondi europei, il monitoraggio della spesa del Pnrr: in tutto50 miliardi che arriveranno nell’isola.(ITALPRESS).