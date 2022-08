Musumeci si è dimesso, anche in Sicilia voto il prossimo 25 settembre

Gela. Il presidente della Regione Nello Musumeci si è dimesso. L’ha comunicato attraverso la sua pagina Facebook. “Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche come avverrà in tutta Italia”, ha scritto. “Si tratta di una decisione sofferta e meditata, che ho adottato dopo averci pensato per alcuni giorni”. Per Musumeci “è una decisione che non ha alcuna ragione politica ma solo ragioni tecniche”. Nel centrodestra non c’è ancora un accordo per un Musumeci bis, con l’eventuale ricandidatura del presidente.