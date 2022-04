Musumeci-sindacati: “Per Gela, Siracusa, Termini Imerese e Milazzo, governo intervenga”

Palermo. “Fare fronte comune per chiedere a Roma una particolare attenzione sui poli industriali in crisi e per individuare soluzioni da proporre al governo centrale”. È l’appello lanciato dal presidente della Regione Nello Musumeci in occasione dell’incontro che si è svolto a Palazzo d’Orléans, a Palermo, con i segretari generali regionali di Cgil, Alfio Mannino, Cisl, Sebastiano Cappuccio, e Ugl, Giuseppe Messina, e con Giuseppe Raimondi della segreteria Uil. Presenti anche gli assessori all’economia Gaetano Armao, alle infrastrutture Marco Falcone e al lavoro Antonio Scavone.

Al centro dell’incontro le grandi vertenze occupazionali dell’isola, la crisi industriale, i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse del Pnrr, la legge regionale di stabilità, le riforme. “Ho riscontrato la convergenza di tutte le sigle sindacali – dichiara Musumeci – sulla mia proposta di varare il Piano regionale di sviluppo industriale, che ci consenta di stabilire obiettivi, tempi e risorse, sulla base di precise caratteristiche. Un’industria leggera, potremmo dire a chilometro zero, di trasformazione dei prodotti agricoli, ma uno sviluppo che guardi anche alle strutture esistenti, come la raffinazione, alle quali dedichiamo un’attenzione particolare perché siano accompagnate in un processo di riconversione. Siamo tutti d’accordo che i quattro poli industriali in crisi, ossia Termini Imerese, Gela, Siracusa e Milazzo, richiedano interventi seri da parte del governo centrale, finora apparso distratto. Su questo possiamo agire insieme, individuando soluzioni da prospettare al Roma”.