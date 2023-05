“Mutata arma”, pena ridotta a Biundo: nell’altro giudizio per tre chiesta conferma condanne

La Corte d’appello nissena, sempre oggi, si è trovata a dover valutare altre richieste per vicende legate sempre alla stessa inchiesta. La procura generale, in quest’ultimo caso, ha però concluso per la conferma delle condanne imposte in primo grado, nel procedimento ordinario, ad Angelo Gagliano, Rosario Vitale e Massimo Castiglia. Nei loro confronti il collegio penale del tribunale di Gela dispose sei anni e otto mesi, ciascuno. Secondo le contestazioni, avrebbero avuto un ruolo nel traffico di sostanze stupefacenti, che gli inquirenti ritennero riconducibile alla famiglia di mafia dei Rinzivillo. Già in primo grado, però, i giudici non hanno riconosciuto la contestazione mafiosa, aspetto che ha portato a pene assai più limitate rispetto alle indicazioni dell’accusa. Questa mattina, la difesa di Gagliano, sostenuta dall’avvocato Maurizio Scicolone, è ritornata sui capi di accusa addebitati all’imputato. E’ stata respinta l’appartenenza di Gagliano ad un’eventuale organizzazione volta allo spaccio di droga. Anche rispetto ai singoli episodi, il difensore ha riferito che le sostanze nella disponibilità dell’imputato erano solo per un uso personale. A fine giugno, concluderanno i difensori degli altri imputati. Sono rappresentati dagli avvocati Flavio Sinatra e Francesco Villardita.