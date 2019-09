Un ex top manager Eni alla guida della Meic Services che si trasforma in SpA

“Così – continua l’amministratore delegato Maurizio Melfa – con la trasfrormazione di Meic Services s.r.l in Meic Services S.p.A., tiriamo fuori i muscoli necessari a competere con i colossi del Nord. La nostra Governance, da 31 anni, si sottopone a rigidi controlli interni, adeguandosi nel tempo, al D.L. 231 ed ottenendo tutte le certificazioni in materia di Sicurezza, Ambiente, Anticorruzione e rispetto delle norme. Sosteniamo lo sport, la solidarietà, la cultura e chi in generale è meno fortunato di noi. I nostri dipendenti sono la nostra priorità, l’ambiente di lavoro è sano e lavorare, e per noi lavorare è un piacere. Speriamo che il nostro sia d’esempio e da stimolo per altre iniziative simili”.

Il Cda è composto da Salvatore De Gaetano (presidente), Maurizio Melfa (Ad), Alessandro Guarnera, Francesco Messina e Rosario Arena come consiglieri. Quest’ultimo è stato commissario straordinario per otto mesi al Comune di Gela. Il Collegio sindacale è composto da Salvatore Sauna (presidente) e da Salvatore Errante Parrino di Palermo, Maurizio Attinelli di Ragusa. Supplenti Pio Di Donato e Stefano Scicolone.