Non solo licei, anche al Nautico e Geometra tanti centisti

Gela. Non solo nei licei ma anche negli istituti tecnici ci sono tanti maturati con il massimo dei voti e alcuni con la lode. Come nel caso di Miriam Caltagirone e Giuseppe Irti, in 5^ del Nautico, che hanno ottenuto il 100 e lode, cento per Damiano Blanco, Emanuele Interlice, Chantal Gueli, Piefrancesco Cassarino e Samuele Consiglio, mentre in 5^ Mat (manutenzione e assistenza tecnica) massimo dei voti per Rocco Sammito. Una bella storia quella presso l’Istituto Ettore Majorana Gela ad indirizzo Geometri con Francesca Russotto ed Enza Lupo, entrambe con 100 e lode. “Abbiamo frequentato il serale – commenta Francesca – perchè vogliamo diffondere il messaggio che nella vita non è mai troppo tardi”.