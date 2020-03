Nardo scelto tra i relatori della conferenza internazionale sui “materiali intelligenti”

Gela. E’ stato scelto e invitato a relazionare davanti ad esperti internazionali di “materiali intelligenti”, nel corso della prossima conferenza internazionale di Barcellona, in Spagna. La richiesta è stata inoltrata al chimico industriale gelese Fabrizio Nardo, che da anni ormai opera in diverse regioni italiane e all’estero. La conferenza, fissata per marzo del prossimo anno, è uno degli appuntamenti più importanti sul fronte degli “smart materials”, legati alle applicazioni sulle tecnologie ambientali. Di recente, anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lucio Greco ha deciso di avviare uno studio di fattibilità su una delle tecnologie di Nardo, che consentirebbe di realizzare un impianto di compostaggio dei rifiuti, ad emissioni zero. I contatti tra il ricercatore e i tecnici comunali sono in atto, in attesa di capire se il progetto verrà concretizzato.