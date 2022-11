Nas sospendono attività trattoria, controlli in città: sequestri droga e armi

Gela. I controlli in città vanno avanti su più fronti e i carabinieri, negli ultimi giorni, hanno provveduto a sequestri, sia di armi che di droga. Per una trattoria, con l’intervento del Nas, è stata disposta la sospensione dell’attività. I locali sono stati ritenuti non in regola sul piano della normativa igienico-sanitaria. Il valore dell’intera struttura ammonta a 250 mila euro. Il proprietario ha ricevuto una sanzione da tremila euro. Nel corso dei controlli sono stati verificati 239 automezzi, elevate 46 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 7 carte di circolazione, identificate 479 persone. Trentotto le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 9 grammi di hashish, poco meno di 1 grammo di marijuana, 7 grammi di cocaina, 3 spinelli, 2 coltelli, alcune munizioni e 1 mazza da baseball, per cui, al termine degli accertamenti, sono stati segnalati alla prefettura dieci soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, e all’autorità giudiziaria 7 persone (3 per porto illegale di armi-oggetti atti ad offendere, 1 per detenzione illegale di munizioni, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 3 per resistenza a pubblico ufficiale, 1 per guida in stato di ebbrezza).