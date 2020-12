Nasce centro studi Gela.Pro con Unitelma-Sapienza, Morselli sarà direttore

Gela. L’Università di Roma Unitelma Sapienza e la Scuola di Alta Formazione SFIDE (School of Financial Cooperation and Development) hanno costituito un Centro Studi denominato “Gela.Pro” (Centro Studi economici e sociali internazionali per lo Sviluppo sostenibile e per la Formazione di eccellenza nell’area di Gela). Il direttore sarà il professore Alessandro Morselli, nominato dal magnifico rettore Antonello Folco Biagini.

La creazione del Centro Studi Gela.Pro ha come obiettivo quello di contribuire a porre in evidenza gli aspetti che influiscono sulla crescita, in generale, e in particolare delle aree colpite da crisi industriali, per incrementare il patrimonio comune di conoscenza e proporre nuove direttrici di sviluppo. Promuove numerose attività di studio e di formazione, ponendosi come riferimento per i professionisti e la pubblica amministrazione. Una realtà, di studio ed analisi specialistiche, che sostiene policy makers, istituzioni, imprese, centri di ricerca e di alta formazione che affrontano le sfide a livello nazionale ed internazionale.

La complessità delle profonde trasformazioni economiche e sociali richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse e dei cittadini. Il Centro Studi in questione è a sostegno delle imprese locali, delle nuove imprese e dei cittadini per generare innovazione e per introdurre parametri di gestione aziendale moderni e in linea con il mercato e la concorrenza, così da favorire progetti di specializzazione produttiva e di erogazione di servizi per incrementare la competitività nei mercati, razionalizzando e diminuendo i costi.