Nasce Cinema&Spettacoli Magazine, nuovo format tv dell’Italpress

ROMA (ITALPRESS) – I trailer dei film in uscita nelle sale cinematografiche, le curiosità, le recensioni, le anticipazioni sui film più attesi. E poi ancora i backstage, le interviste ai protagonisti. Nasce Cinema&Spettacoli magazine, nuovo format tv settimanale dell'agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino.La produzione multimediale dell'Italpress si arricchisce così di un nuovo prodotto multimediale che entra in un bouquet già ricco di format multimediali che coprono ogni settore dell'informazione, dallo sport all'economia, dalla salute al wellness e all'alimentazione. E ancora l'agroalimentare, i motori, l'hitech, gli animali, giusto per citarne alcuni.Tra i servizi del primo numero di Cinema&Spettacoli Magazine, Gabriele Guidi racconta "Terezin", il film che segna il suo debutto da regista per il grande schermo, mentre Alessandro Siani spiega com'è nato "Tramite amicizia", la commedia dolce-amara che parla di affetti in un modo singolare. "Un altro magazine tv, un nuovo passo con il quale vogliamo dimostrare che la multimedialità è ormai nel nostro dna e parte integrante della nostra produzione quotidiana", afferma il direttore responsabile dell'Italpress, Gaspare Borsellino. "Nei nostri studi di Milano, Roma e Palermo, vengono realizzate ogni giorno decine di produzioni che vanno ad arricchire settimana dopo settimana il palinsesto di Italpress Tv, il canale che raccoglie tutte le produzioni video dell'agenzia".Cinema&Spettacoli sarà disponibile ogni settimana sul sito dell'agenzia (www.italpress.com), sulle tv e sui siti partner dell'Italpress, oltre su tutte le principali piattaforme podcast.