Nasce L’Arena di Misterbianco: il centro commerciale che rinnova la storia di Catania e Misterbianco

Con grande partecipazione e calore, è stata celebrata mercoledì 9 ottobre 2024 la cerimonia inaugurale de L’Arena di Misterbianco, un evento esclusivo riservato alle istituzioni e alle autorità, che ha segnato l’inizio di una nuova era per questo storico centro commerciale. La successiva apertura al pubblico è avvenuta giovedì 10 ottobre, un giorno tanto atteso dalla comunità locale, che ha visto migliaia di persone partecipare fin dalle prime ore del mattino. Questo centro, conosciuto negli anni d’oro come Città Mercato, ha rappresentato un’epoca d’oro per il commercio catanese, e ora rinasce con un nuovo nome e un nuovo volto, grazie all’impegno del Gruppo Arena.

Durante la cerimonia del 9 ottobre, condotta dal noto presentatore catanese Salvo La Rosa, si sono susseguiti gli interventi di importanti figure istituzionali. Il discorso di benvenuto è stato pronunciato dal Presidente del Gruppo Arena, Cristofero Arena, seguito dai saluti del Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. A rappresentare le istituzioni locali, erano presenti il Sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, e il Sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino.

Tra le autorità presenti, si annoverano il Questore di Catania, Dott. Giuseppe Bellassai, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Salvatore Altavilla, e il Vice Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Giuseppe Pisano, che hanno partecipato per sottolineare l’importanza del nuovo centro commerciale per la sicurezza e il benessere della comunità.

Inoltre, a testimoniare l’importanza strategica dell’evento nel panorama della grande distribuzione, erano presenti anche Mario Gasbarrino, Amministratore Delegato di Decò Italia, e Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato del Gruppo VéGé. L’evento si è concluso con l’intervento finale del Cavaliere del Lavoro e Amministratore Delegato del Gruppo Arena, Giovanni Arena, che ha espresso con orgoglio e emozione il valore di questa riapertura per il territorio e il forte impatto economico e sociale che avrà sulla comunità locale.

Con una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadrati, L’Arena di Misterbianco si candida a diventare un polo commerciale di primaria importanza nella provincia di Catania, grazie alla sua ampia offerta e alla posizione strategica. Situato in uno degli snodi viari più noti della provincia, tra la tangenziale, la circonvallazione e la SS Catania-Paternò, e con la futura fermata della metropolitana che ne completerà lo sviluppo infrastrutturale, il centro commerciale è pronto a dare nuovo impulso all’economia locale e a favorire lo sviluppo dell’intera area.

Una sfida vinta dal Gruppo Arena

Il progetto de L’Arena di Misterbianco è stato una delle operazioni commerciali, architettoniche e costruttive più complesse della storia del Gruppo Arena, un’iniziativa che ha visto l’impiego di soli capitali siciliani, scommettendo con coraggio sul territorio e sulla sua capacità di rigenerazione. Il Gruppo Arena ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel sostenere l’economia locale, confermandosi come una delle principali realtà imprenditoriali siciliane.

Giovanni Arena, Cavaliere del Lavoro e Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato:

“L’apertura de L’Arena di Misterbianco rappresenta una tappa fondamentale per la rinascita di tutta l’area commerciale di Misterbianco e della provincia di Catania. Questa iniziativa non ha solo un valore simbolico, ma avrà un effetto domino positivo su tutta la zona, creando nuove opportunità di sviluppo e crescita. Ci auguriamo che questa riapertura possa stimolare altri imprenditori a unirsi a noi in un piano commerciale sinergico per la rinascita di questa importante area. Ringrazio sentitamente l’amministrazione comunale di Misterbianco e il Sindaco Marco Corsaro per la straordinaria collaborazione, tutti i componenti del CDA del nostro Gruppo, i collaboratori che hanno lavorato instancabilmente e tutte le maestranze che hanno portato avanti questo progetto in tempi da record.”

Un impatto economico e produttivo significativo per il territorio

L’investimento del Gruppo Arena non ha solo ridato vita a un centro commerciale storico, ma ha gettato le basi per una rinascita economica e produttiva con effetti concreti sul territorio in termini di occupazione e sviluppo. L’apertura de L’Arena di Misterbianco ha creato nuovi posti di lavoro, stimolando la crescita locale e generando un indotto positivo per l’intera area. Grazie alla sua posizione strategica e all’attrattiva rinnovata, il centro attirerà visitatori da tutta la provincia, fungendo da catalizzatore per nuove opportunità commerciali.

Il progetto non è stato solo una sfida architettonica e commerciale, ma un vero e proprio investimento a lungo termine per la comunità di Misterbianco e dintorni, in grado di creare valore aggiunto per l’intero comparto economico locale.

Un centro commerciale green e sostenibile

Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda la rigenerazione totale dell’area esterna e interna, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. La progettazione del nuovo centro ha visto come punto cardine proprio l’aspetto ambientale, con la realizzazione di un impianto fotovoltaico da quasi 1,3 MW, che riesce a coprire circa il 100% del fabbisogno energetico nelle ore diurne. Questo significa che L’Arena di Misterbianco utilizza energia pulita e rinnovabile per gran parte delle sue operazioni, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni definite scope 2. Inoltre, il centro è dotato di centrali frigorifere che utilizzano CO2 come gas refrigerante, l’unico gas naturale con impatto nullo sull’ambiente, in linea con la nuova direttiva F-Gas.

Tutte le tecnologie impiegate nella realizzazione degli impianti sono le migliori tecnologie disponibili (Best Available Techniques – BAT), in linea con la politica energetica del Gruppo Arena. Tra queste spiccano l’illuminazione a LED, motori ad alta efficienza con inverter e altre soluzioni avanzate per ottimizzare i consumi energetici. In aggiunta, il parcheggio del centro è dotato di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, promuovendo la mobilità sostenibile. Questi interventi non solo riducono l’impatto ambientale, ma rendono L’Arena di Misterbianco un esempio concreto di innovazione sostenibile e di rispetto per l’ambiente.

Il SuperConveniente: il più grande della Sicilia

Uno dei principali protagonisti de L’Arena di Misterbianco è il SuperConveniente, il più grande della Sicilia con i suoi 4.000 metri quadrati di superficie. Questo format di successo, che rappresenta il cuore pulsante del Gruppo Arena, è sinonimo di qualità e convenienza. Con questa apertura, il SuperConveniente raggiunge quota 33 punti vendita in tutta l’isola, consolidandosi come una delle insegne di riferimento per la grande distribuzione in Sicilia. A questi si aggiungono oltre 160 punti vendita a insegna Decò, ulteriore testimonianza della capillarità e della solidità del Gruppo Arena sul territorio siciliano. Il SuperConveniente continua a offrire una vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi, rendendolo una scelta imprescindibile per chi cerca convenienza senza rinunciare alla qualità.