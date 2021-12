Natale al tempo del Covid, non si è fermata la solidarietà: donazioni per chi ha bisogno

Gela. Lo spirito del Natale si è rinnovato anche quest’anno nei cuori dei gelesi. Sebbene i festeggiamenti nelle piazze della città siano stati sospesi, la Santa messa ha avuto luogo in ogni chiesa, come ogni anno. L’invito alla prudenza nelle parole di Don Lino che ricorda ai fedeli che indossare la mascherina e rispettare il distanziamento è oggi un gesto d’amore nei confronti del prossimo. La pandemia non ha intaccato la solidarietà che da sempre caratterizza i gelesi e anche quest’anno il banco alimentare ha ricevuto migliaia di donazioni. L’attenzione nei confronti del prossimo è viva più che mai e non si manifesta solo a Natale.