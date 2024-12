“Natale in biblioteca” per i piccoli lettori della città

Gela. La biblioteca comunale Euclide sita in via Butera apre le porte ai piccoli lettori della città, dai 4 ai 9 anni, per una mattinata di letture e laboratori creativi. L’evento, organizzato da Gianni Caputo, autore di libri per bambini e ideatore di giochi, ed Elisa Enedino, illustratrice di libri per bambini e ragazzi, rientra nel calendario di “Cori” per il Natale 2024 ed è patrocinato dal comune di Gela.