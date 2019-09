Nave arcaica nell’ex convento Benedettine, Cirignotta: “Troppi 2 milioni per sistemazione provvisoria”

Gela. “Usare due milioni di euro delle compensazioni per adeguare l’ex convento delle Benedettine, che dovrà ospitare, solo temporaneamente, i resti della nave arcaica, non mi sembra una scelta politica adeguata”. Il dirigente di Cantiere Popolare Vincenzo Cirignotta non è convinto della decisione formalizzata dall’amministrazione comunale, che ha chiuso un’intesa con la soprintendenza, l’Università di Ginevra e l’Eni. In attesa che il museo del Mare possa vedere la luce, i resti della nave verranno esposti nelle stanze dell’ex convento. “Consiglierei all’amministrazione comunale, invece, di chiedere che la Regione sblocchi definitivamente i fondi per il Museo del mare – continua – il contenzioso giudiziario si è concluso e l’azienda che ha vinto l’appalto, a breve, dovrebbe firmare il contratto. Non vorrei che si creino dei doppioni, spendendo però due milioni di euro, che non sono di Eni ma della città”.