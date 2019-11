“Nave arcaica va esposta nel Museo del mare”, Scerra: “Perché non partono i lavori?”

Gela. “La nave greca deve essere esposta nel Museo del mare. Non capisco da quale studio spunti l’ex Convento delle benedettine”. Il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra sostiene la linea di chi pensa che la soluzione, provvisoria, dell’ex convento non sia praticabile. “L’Eni, che finanzierà l’esposizione – continua – dovrebbe farlo solo nella sede prevista, a Bosco Littorio. E’ quello il sito scelto per la nave. C’è un progetto che va rispettato. Non capisco questa decisione, estemporanea, e soprattutto non riesco ancora a comprendere tutta questa frenesia. Perché non si rispetta il progetto?”. Secondo il consigliere comunale, qualcuno starebbe forzando la mano. “Piuttosto che spendere soldi per una soluzione solo temporanea – dice ancora – bisogna verificare cosa stia accadendo alla procedura del Museo del mare. La gara per i lavori è stata assegnata, mi risulta che la fase dei ricorsi amministrativi sia ormai superata, perché il cantiere non parte? E’ questo il punto importante”. Scerra e l’altro consigliere di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino sono del tutto contrari alla soluzione dell’ex convento, che tra compensazioni e ulteriori stanziamenti, verrà finanziata per intero da Eni, come ha confermato il presidente di raffineria Francesco Franchi, presente alla riunione operativa di inizio settimana, al museo regionale.