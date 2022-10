Nave greca, contatti per proseguire l’esposizione: Lorefice, “c’è piena volontà di Schifani”

Gela. La mostra sul mito di Ulisse, che per la prima volta in città ha permesso di esporre i resti della nave greca, chiuderà i battenti domenica. In queste ore, però, ci sono interlocuzioni costanti per riattivarla prima possibile, dando continuità al sito di Bosco Littorio, in attesa del nuovo Museo del mare, che però potrà essere pienamente efficiente solo per il prossimo anno. Il senatore Pietro Lorefice, dopo una comunicazione di inizio ottobre ha nuovamente sollecitato la Regione. “Ho avuto modo nelle scorse ore di sentire il presidente della Regione Renato Schifani – spiega – devo dire che c’è stato un interessamento immediato. Nell’arco di un’ora sono stato ricontattato dalla sua segreteria. Si sta cercando la modalità migliore per assicurare che l’esposizione della nave prosegua. Probabilmente, ci sarà un fermo di qualche giorno, per consentire il trasferimento dei reperti che sono stati appositamente prestati da altri musei. Ma devo dire che c’è tutta la volontà di andare avanti con la mostra della nave greca. Anzi, ringrazio Schifani per aver preso in carico la questione, in maniera seria”. Lorefice aveva già avuto contatti anche con la soprintendenza. Nell’ultima nota trasmessa, ha spiegato come sia importante non fermare l’esposizione, che rischierebbe un lungo stop, dato che il Museo del mare potrà essere inaugurato non prima del prossimo anno. Anche il museo regionale, allo stato, è sottoposto a lavori che potrebbero concludersi entro la fine del prossimo anno. “Chiederò anche un tavolo tecnico per coordinare le attività”, conclude il senatore grillino.