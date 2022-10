Nave greca, proroga sempre più concreta: Giudice, “è per il futuro della città”

“Quarantamila visitatori siciliani e stranieri sono giunti in città per visitare, in pochi mesi, la mostra sul Mito di Ulisse e vedere dal vivo i legni della nave arcaica. Numeri che lasciano intuire come una reale economia turistica, complementare a quella legata all’industria, potrebbe nascere anzi è già iniziata. Eppure domani le porte di Bosco Littorio chiuderanno, in attesa di riaprire per l’inaugurazione del Museo della navigazione ancora incerta, ancora in data da destinarsi. Eppure – spiega Giudice – basterebbe una proroga, finalizzata ad agganciare la fine della mostra all’apertura del Museo della nave, per sfruttare quest’onda positiva, per dare un segnale concreto ai gelesi e ai siciliani circa la concreta volontà politica di seminare opportunità vere per questo territorio e non solo cattedrali nel deserto, utili per qualche passaggio sui giornali. Mi appello a voi, a voi che potete incidere, di decidere ora il futuro della città, di non temere, proprio come Ulisse, di intraprendere una nuova rotta per una città, la mia, che potrà scrivere solo pagine di straordinaria bellezza”.