Incendio in un’abitazione, un’anziana trasferita in ospedale (Video)

Gela. Un incendio si è sviluppato in uno stabile a Settefarine. Le fiamme si sarebbero alzate in un’abitazione, al quarto piano. Non ci sono al momento molti altri particolari. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza con i sanitari, per i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’appartamento, dall’esterno con l’uso della scala mobile. Un’anziana è stata trasferita in ospedale, forse intossicata dal fumo.

Momenti di panico tra i residenti, spaventati dalla coltre di fumo che dal quarto piano dell’appartamento si propagata in atmosfera per centinaia e centinaia di metri.