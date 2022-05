Inchiesta Ipab “Aldisio”: Don Tandurella ai domiciliari, indagati i consiglieri Scerra e Bennici

Gela. L’indagine si è mossa sulla gestione privata dell’Ipab “Aldisio”, che per circa un anno fu affidata alla società privata “Fenice”. I pm della procura e i carabinieri hanno disposto quattro misure. Gli indagati sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra e Sandra Bennici, l’ingegnere Renato Mauro e don Giovanni Tandurella, che fu alla guida dell’Ipab. Ulteriori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in procura. Ci sarebbero state irregolarità. Il commissario nominato dalla Regione, Giuseppe Lucisano, revocò tutti gli atti del rapporto privato, ritenendoli illegittimi. Furono avviate indagini. Per don Tandurella sono stati disposti i domiciliari. Per gli altri indagati, invece, l’obbligo di presentazione.