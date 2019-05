Né centristi né Fi, Fasulo: “Da Romano per saluto…Pd? Poca politica e chi sta uscendo l’ha capito tardi”

Gela. “Non c’è nessuna militanza in nessun partito”. L’ex sindaco Angelo Fasulo taglia sul nascere eventuali ipotesi di un suo approdo attivo nell’area centrista, in città confluita nell’Udc (alle amministrative a supporto del leghista sconfitto Giuseppe Spata). “L’incontro con Saverio Romano? C’ero perché mi è stato chiesto di porgergli un saluto – continua – lo conosco da decenni. Abbiamo fatto parte della federazione giovanile e veniamo dalla stessa area politica. Molti dei presenti hanno iniziato con noi”. Fasulo esclude eventuali adesioni all’area centrista o a Forza Italia, lista nella quale Romano corre alle elezioni europee. “Non c’è nulla di tutto questo – precisa – sono una persona che ama la politica e che si appassiona alla politica. Oggi, non ci sono le condizioni per un impegno attivo. Non è un lavoro. Se dovessero esserci, allora vedremo”. Di certo, l’ex primo cittadino ha definitivamente chiuso l’esperienza politica tra le fila del Pd.