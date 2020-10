Negativi i secondi tamponi per il Gela FC ma perde 3-0 a tavolino

Gela. Una buona notizia e l’altra meno per il Gela FC. Il giudice sportivo della Lnd Sicilia ha infatti accolto il ricorso dello Sporting Eubea ed ha assegnato il 3-0 a tavolino alla formazione catanese e gara persa ai gialloneri. Sul campo la partita era finita 1-1 ma l’Eubea aveva presentato ricorso avverso la posizione del giovane Graziano Incardona poiché non aveva scontato un turno di squalifica residua della scorsa stagione.

Dagli atti ufficiali e riscontri presso la Delegazione LND di Enna è arrivata la conferma che il 4 marzo Incardona aveva subito la squalifica dopo Città di Scordia-Enna, ultima di campionato juniores. Il calciatore, per il giudice sportivo, “avendo peraltro cambiato società, doveva scontare la squalifica nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova Società di appartenenza, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni; per quanto sopra, l’Incardona non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui al presente reclamo”.

La dirigenza giallonera ricorrerà in appello perché sostiene che la squalifica andava scontata nel campionato di pertinenza, ovvero juniores (che non è ancora iniziato). In classifica Gela FC a tre punti ma con ben due gare da recuperare: Avola e Modica.