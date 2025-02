Nel cammino sempre più vincente dell’Albert arriva lo scontro con Agira

Gela. Torna a calcare il parquet del PalaLivatino l’Albert Nuova Città di Gela. Le giallorosse, domani alle 19, riceveranno la visita dell’Agira, già affrontato e battuto all’andata, così come tutte le squadre. Le vittorie ottenute, infatti, sono undici e i set concessi alle avversarie sono appena quattro. L’unico passo falso è arrivato in Coppa Sicilia contro l’Erice, capolista dell’altro girone del torneo di Serie C femminile.

“Questa costanza si allena soprattutto a livello mentale rimanendo sempre concentrati sulla partita e cercando di vincere ogni set – dichiara La Rosa – ai playoff proprio i set vinti potranno davvero fare la differenza soprattutto per quanto riguarda la promozione in Serie B”.

Le giovani atlete di coach Spalletta giungeranno al PalaLivatino senza pressione e con la voglia di spaccare il mondo e di fare bella figura contro quella che è, con ogni probabilità, la corazzata più temuta del girone, ancora imbattuta e a quota 32 punti in campionato, 8 in più rispetto alla seconda. Dall’altra parte, le biancorosse hanno ritrovato entusiasmo in virtù della vittoria di domenica scorsa contro il Gravina, che ha permesso alle ennesi di uscire momentaneamente fuori dalla zona rossa della classifica.

“Veniamo da una vittoria molto importante e da un’intensa settimana di lavoro – afferma Nicol Cherepova – ci aspettiamo una gara tutta da giocare”.