Nel day after obiettivi ancora puntati su rendiconto e correttivi: vertice giunta per pianificare

Gela. Il primo giorno senza il sindaco Lucio Greco, a Palazzo di Città, per l’amministrazione comunale si è concentrato quasi esclusivamente sul countdown verso il parere che i revisori dei conti dovranno rilasciare al rendiconto 2021, che poi andrà in aula consiliare. Pare che il collegio abbia completato la prima parte della vasta relazione che intende allegare allo strumento finanziario, fondamentale per attestare il pesante disavanzo del municipio. Oggi, è scaduto il termine che la Corte dei Conti aveva fissato, a seguito della proroga per la presentazione dei correttivi. I magistrati contabili erano già stati informati dell’avvenuta approvazione, in giunta, dello schema del rendiconto. Ora, si procederà a ragguagliarli in merito alle dimissioni del sindaco e allo slittamento dei tempi per l’approvazione definitiva degli atti finanziari e del piano di riequilibrio. L’assessore al bilancio Mariangela Faraci ha avuto incontri con il dirigente finanziario Pino Erba. Sono in fase di completamento le ultime integrazioni richieste dai revisori. Dopo le dimissioni dell’avvocato Greco, è proprio l’assessore Faraci che guida la giunta, avendo la delega di vicesindaco. Almeno per i prossimi venti giorni, deadline entro la quale l’avvocato potrebbe decidere di rientrare in municipio rinunciando alle dimissioni, si andrà avanti con una stretta collaborazione tra assessori.