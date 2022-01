Nel garage cocaina e una pistola, ventiduenne va ai domiciliari: arrestato dalla polizia

Gela. In un garage, nella sua disponibilità, i poliziotti della squadra mobile hanno sequestrato circa quaranta grammi di cocaina, una pistola e delle munizioni. Il ventiduenne Emanuele Grasso, nel fine settimana appena trascorso, era stato trasferito in carcere, subito dopo il sequestro della droga e dell’arma. Questa mattina, si è presentato davanti al gip. L’arresto è stato convalidato. Il giudice, però, gli ha concesso gli arresti domiciliari. Il giovane, difeso dagli avvocati Flavio Sinatra e Annarita Lorefice, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non ha precedenti penali alle spalle. Pare che abbia già fatto delle prime ammissioni.