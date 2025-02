“Nel governo cittadino tutti rappresentati, anche il Pd”, Di Stefano: “Evitiamo personalismi e lavoriamo”

Gela. Con la giunta nuovamente al completo e nella prospettiva di tante priorità da finalizzare prima possibile, il sindaco Terenziano Di Stefano uno sguardo deve darlo ai risvolti politici, seppur non attirino tutta la sua attenzione. L’ingresso nel governo cittadino del neo assessore Romina Morselli, in quota M5s, ha chiuso la fase di riassetto ma pare aver innescato malumori, più o meno sopiti, tra le fila dem. Gli esponenti del Pd, come ha confermato il commissario Giuseppe Arancio, avrebbero preferito attendere per eventuali aggiustamenti, rinviando a dopo l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, ritenuta tappa essenziale per l’amministrazione. I democratici, non a caso, non hanno alcuna intenzione di accelerare per la vicesindacatura, che difficilmente avrà colori diversi dai loro. Il ritorno in Comune di Morselli, come abbiamo riferito, ha fatto calare un clima glaciale nelle fila del Pd. I dem non hanno partecipato all’insediamento dell’assessore né erano presenti, in consiglio comunale, quando Morselli si è di fatto presentata all’aula. “Nessuno può lamentarsi sul piano della rappresentanza – dice il sindaco – anche il Pd ha un ruolo pieno nella nostra amministrazione. Dobbiamo lavorare uniti, evitando i personalismi e gli steccati. Lo dirò anche sabato”. Il primo cittadino è atteso dagli stati generali dei progressisti e dei civici, convocati, anche con l’obiettivo delle provinciali, proprio sabato. Del resto, potrebbe essere lui il candidato del “modello Gela” per la presidenza della Provincia. “Gela è uno dei pochi bastioni dell’area moderata del centrosinistra – continua Di Stefano – dobbiamo essere compatti se vogliamo incidere. Se dovessero prevalere i personalismi, allora si rischia che il centrodestra possa governare all’infinito”. Nonostante le tante ipotesi che si sono susseguite, sulla scia degli accordi elettorali, il capo dell’amministrazione ha spiegato che il cerchio intorno alla sua giunta è chiuso. Non ci saranno altri innesti.