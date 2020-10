Nel Gp di Aragon pole di Quartararo su Vinales

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon, decima prova del Mondiale di MotoGP. Il leader della classifica generale fa registrare il miglior tempo con il crono di 1’47”076, di 46 millesimi davanti a Maverick Vinales. In prima fila anche Cal Crutchlow, quarto, invece, Franco Morbidelli.”E’ stato difficile perchè dopo la caduta di questa mattina ero preoccupato. Mi faceva tanto male la gamba, anche per il freddo non sentivo molto le dita. Stamattina mi sono svegliato con un pò di dolore alla gamba destra, poi ho riequilibrato con la sinistra” le parole di Fabio Quartararo dopo la pole position. “Ci sono alcune cose da vedere – ha proseguito il leader del Mondiale – ma sono in generale contento perchè abbiamo dimostrato di poter star davanti”.(ITALPRESS).