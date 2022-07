Nel ricordo di Aldisio, Giardina: “Per città Pnrr fondamentale, mostra sia rilancio”

Per Giardina, anche la città non può perdere treni imporranti, a partire dai finanziamenti del Pnrr, nella speranza che “il nuovo inizio” collegato alla mostra con la nave greca possa avere ricadute consistenti per lo sviluppo del territorio. L’attenzione è rivolta al sistema sanitario locale, che dovrà avere ciò che spetta ad una città per troppo tempo senza veri servizi. “L’attività politica di Aldisio, fondata sui valori irrinunciabili di libertà democratica e solidarietà cristiana nell’interesse della collettività, segnò una svolta nel corso della storia dell’Italia, della Sicilia e, in particolar modo, del nostro territorio, perché ha condotto alla concessione di numerosi finanziamenti per la realizzazione di due infrastrutture strategiche ed opere pubbliche di notevole importanza per l’intera comunità. Ecco che, ora come allora, siamo giunti ad un bivio in cui la nostra scelta non può che propendere per la via che insegue il buon senso piuttosto che il consenso, una via che comporti competenza, senso di responsabilità e coerenza nelle decisioni di chi ha l’onore e l’onere di amministrare la cosa pubblica. Sentiamo il forte bisogno di una classe dirigente che sappia cogliere le opportunità del Pnrr e dei finanziamenti provenienti dall’Ue e che riesca ad interpretare le necessità delle future generazioni, attenzionando uno dei problemi che l’emergenza Covid ha reso manifesto, la tutela della salute. Il totale dei fondi del Pnrr destinati alla Sicilia sfiora i 797 milioni di euro. Gran parte di questi dovranno essere investiti nell’ambito della sanità. Le opere in progetto, già approvate – dice ancora Giardina – riguardano gli ospedali di prossimità e le centrali operative sanitarie. Bisogna mobilitarsi affinché venga garantita un’assistenza sanitaria senza alcuna distinzione territoriale, secondo i principi di equità ed eguaglianza, ed un utilizzo più proporzionato delle risorse finanziarie teso alla risoluzione di problematiche riguardanti la chiusura continua di reparti e la cronica carenza di personale. Gela ha necessità di fornire un’assistenza sanitaria che soddisfi le richieste di una realtà impegnativa, cosicché i fondi del Pnrr rappresentano un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Aldisio ebbe la capacità di fronteggiare le difficoltà e di convertirle in un’opportunità per un rilancio economico e sociale del nostro territorio. Ed oggi, in una prospettiva di salvaguardia ambientale, valorizzare il nostro patrimonio culturale, storico e paesaggistico e puntare su settori alternativi quali quello turistico può fungere da propulsore per la crescita economica della nostra città. Auspichiamo, pertanto, che la mostra “Ulisse in Sicilia”, con l’esposizione della nave greca arcaica rinvenuta nel nostro mare, non rimanga un caso isolato ma che rappresenti l’inizio di un percorso virtuoso che porti ad una riscoperta culturale della città”. Obiettivi che il presidente del centro studi “Aldisio” pone come priorità amministrative, in attesa di riscontri concreti per l’intero territorio.