Nella bisca giocate pilotate, c’è chi perse più di 200 mila euro: “Processo per gli imputati”

Gela. Devono andare a processo. La procura, questa mattina, ha confermato le proprie richieste nei confronti dei presunti organizzatori di una bisca clandestina, scoperta dai carabinieri in via Citelli. In base a quanto ricostruito, diversi assidui frequentatori, soprattutto esercenti e imprenditori, sarebbero stati pesantemente “alleggeriti”. C’è chi è arrivato a perdere ben oltre duecentomila euro. Tre di loro, rappresentati dagli avvocati Giovanna Miceli, Giacomo Ventura e Salvo Macrì, sono stati ammessi come parti civili e i legali hanno insistito per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati. In quella bisca, in base a quanto emerso dall’inchiesta, fu spesso messo in funzione un sistema, ribattezzato “Pina”, con il quale gli organizzatori sarebbero riusciti a leggere le carte, nelle giocate decisive, incassando ingenti somme, a danno di chi frequentava i tavoli verdi. Nella bisca, si giocava forte a texas hold’em, ma secondo gli inquirenti con sistemi informatici che consentivano di controllare l’esito.