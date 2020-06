Nella fase 2 “Vittorio Emanuele” non sarà Covid hospital, scelta ricade su “Sant’Elia”

Gela. Nella fase 2 delle strutture sanitarie non ci sarà spazio per puntare sul “Vittorio Emanuele” come Covid hospital. La Regione ha deciso che gli ospedali individuati nella fascia territoriale che copre le provincie di Caltanissetta e Agrigento sono il “Sant’Elia” e il nosocomio di Ribera. Per il centro nisseno sono previsti sessanta posti e otto di terapia intensiva. Anche nella fase 2, nonostante il livello di contagi che sull’isola è al minimo, si prevede una rete per la copertura ospedaliera, destinata al contrasto del Covid. Una scelta che non si distacca da quelle del recente passato, che hanno sempre favorito il “Sant’Elia” di Caltanissetta, a discapito dell’ospedale di Caposoprano.