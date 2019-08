Nella giunta “allargata” salgono le quotazioni di Malluzzo e Licata, alleati attendono “verdetto” Greco

Gela. L’ultima parola, come hanno già capito i suoi alleati, spetta sempre al sindaco Lucio Greco. In questi giorni, l’emergenza idrica ha catalizzato le attenzioni dell’intera amministrazione comunale e non c’è stata possibilità di mettere sul tavolo questioni più strettamente politiche. Pare, però, che il primo cittadino, se ce ne saranno le condizioni, possa anche anticipare l’allargamento della sua giunta. E’ quasi scontato che Greco decida di nominare altri due assessori, come era stato quasi preannunciato al momento della designazione degli attuali componenti del governo della città. L’ipotesi più battuta era che potesse ufficializzare le scelte non prima di settembre. Qualche fonte vicina al suo entourage non esclude però che i due nuovi assessori possano vedere la luce anche prima di settembre, addirittura anticipando la “pausa” estiva. Da un punto di vista pratico, sembra ormai cosa fatta il rientro in municipio dell’ex consigliere comunale Cristian Malluzzo, che non si è ricandidato alle amministrative dello scorso aprile. Di una sua possibile designazione in giunta si è parlato anche quando Greco, prima delle urne, era impegnato a costruire la potenziale squadra di governo. Malluzzo verrebbe designato come scelta sostenuta dal gruppo di “Un’Altra Gela”, la lista di riferimento del primo cittadino. Vicino al disciolto gruppo di Sicilia Futura (ne è stato consigliere comunale insieme all’ex assessore Giuseppe Ventura e ad Antonino Biundo), Malluzzo sembra avere le chance maggiori. In giunta potrebbe entrare un altro ex del municipio. Esponenti vicini ai fedelissimi del sindaco non escludono che alla fine si possa convergere sull’avvocato Giuseppe Licata, ex Pd che ha accettato la chiamata in giunta arrivatagli da Domenico Messinese, anche se la sua esperienza da assessore “civico” è durata ben poco, interrotta dalla sfiducia votata dal consiglio comunale. Su Licata ci sarebbe il benestare dell’area politica che si rifà al presidente della Regione Nello Musumeci e comunque i rapporti politici con Greco sono molto stretti.