Gela. Nella notte, c’è stata molta agitazione a Macchitella. Un carabiniere è stato travolto da uno scooter. Pare fossero due in sella e non si sono fermati al posto di blocco organizzato dai militari dell’arma. Il carabiniere è finito a terra, sbattendo la testa. Ha perso sangue e riportato ferite. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti.