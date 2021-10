Nella Sicilia orientale si teme l’uragano “Medicane”, sin qui paura solo in mare aperto

Gela. “A casa tutti bene”. Potremmo aggiungere sin qui , prendendo spunto dal titolo di un noto film italiano di Gabriele Muccino. E sin qui è tutto nella normalità. Il temuto giovedì e venerdì fino adesso è rimasto tale sulla carta. E va bene così. Il ribattezzato “Medicane” , il ciclone mediterraneo che tra oggi e domani (soprattutto domani) potrebbe abbattersi sulla Sicilia orientale e sulla Calabria, continua a fare paura ai siciliani..

Il gigantesco vortice, capace di portare venti di oltre 120 chilometri orari e anche più di 500 millimetri di pioggia, si sta creando in mare aperto tra la Sicilia e Malta. La perturbazione preannunciato dalla Protezione civile si è verificato per adesso in mare aperto e non sulla terraferma. Ciò non significa che il pericolo è scampato e l’allerta rimane alta. Secondo quanto riferisce l’Aeronautica militare, sullo Ionio meridionale, di fronte alla costa sud-orientale della Sicilia, è in corso da questa mattina una burrasca forza sette.

Temporali isolati, raffiche di vento sullo stretto di Messina e sul Tirreno meridionale ovest. Gela e il suo Comprensorio sono inseriti nella “zona E”, ovvero in fase di pre allerta gialla.

Il ciclone tropicale da queste parti non si è mai visto. Gli esperti spiegano che si forma nel Mediterraneo, che non riceve abbastanza calore dal basso, dal mare, e abbastanza spazio per svilupparsi, a differenza di quelli che si formano sull’Atlantico. “Sono cicloni che hanno un cuore caldo e portano raffiche fortissime, nubi cariche di pioggia che si espandono anche a centinaia di chilometri di distanza e venti oltre i 100-120 chilometri orari: domani per la costa sudest della Sicilia sarà una giornata difficile, con alluvioni molto pesanti, e si potrebbero creare onde anche di 4 o 5 metri”, hanno spiegato dal Cnr.