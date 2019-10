“Nell’agenda del sindaco solo incarichi”, Scerra e Pellegrino: “Bugie su Ghelas…chieda scusa alla città”

Gela. Il futuro della Ghelas, in attesa della nomina ufficiale del nuovo amministratore, rimane una priorità del sindaco Lucio Greco e della sua giunta. Il primo cittadino l’ha spiegato ieri ai sindacati, in vista dell’assemblea dei soci di lunedì prossimo. Impegni che però convincono poco i consiglieri comunali di “Avanti Gela”. Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino sono stati tra i più convinti nel chiedere la convocazione di una seduta monotematica, tutta incentrata sulle prospettive della municipalizzata. I rumors sulla poltrona di manager, inoltre, rendono ancora più pesanti i dubbi che arrivano dai banchi dell’opposizione. “La Ghelas è al primo posto nell’agenda del sindaco? Onestamente, credo che l’agenda il sindaco la stia usando solo per annotare nomine e incarichi – dice Scerra – del resto, era inevitabile. Tutti gli impegni presi in campagna elettorale, adesso li deve concretizzare”. Pellegrino si rivolge direttamente a Greco. “Dovrebbe pubblicamente chiedere scusa alla città – spiega – è venuto in consiglio comunale, sapendo di mentire. Ha raccontato una barzelletta, quella sull’intesa in fase avanzata con Eni per l’ingresso in una società partecipata con la Ghelas, ed è stato subito smentito dagli stessi manager di Eni. O è bugiardo oppure incompetente”. I due consiglieri, inoltre, ritornano sull’atto di indirizzo, che a conclusione della seduta monotematica, la maggioranza ha bocciato. Il drappello di opposizione chiedeva l’immediata approvazione del bilancio 2018 della Ghelas, ma anche trasparenza nella nomina del successore del dimissionario Gianfranco Fidone (con la pubblicazione di un bando) e nel dirimere possibili cause di incompatibilità in giunta.