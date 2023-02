Nell’auto aveva un bastone, “serviva per il lavoro in campagna”: giovane assolto

Gela. Durante controlli, le forze dell’ordine trovarono un pesante bastone all’interno della sua automobile. Un giovane venne denunciato per il possesso non giustificato. Il giudice Antonio Fiorenza, al termine del dibattimento, l’ha però assolto. Una richiesta analoga è stata avanzata anche dal pubblico ministero. La difesa del giovane, sostenuta dal legale Angelo Cafà, presentando della documentazione, ha provato che quel bastone veniva usato solo per la raccolta delle olive. Nessuna finalità violenta ma la necessità di averlo con sé per il lavoro che veniva svolto in campagna.