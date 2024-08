Nelle campagne furti e danneggiamenti, appello da Bulala: “Collegare zona alla videosorveglianza”

Gela. Furti e danneggiamenti sono in costante aumento in alcune aree rurali della città e così, all’indomani dell’ennesimo furto di rame in una delle aziende di contrada Bulala alcuni operatori agricoli si sono rivolti al sindaco Di Stefano e alle autorità.

Da anni ormai la zona di Bulala è praticamente Terra di Nessuno. Furti continui di cavi elettrici ed attrezzatura per diverse migliaia di euro, campi contaminati dai continui scarichi illegali di rifiuti, spesso anche tossici, e dai conseguenti roghi.

Chi prova ad alzare la testa deve fare i conti con minacce e danneggiamenti continui e in aree rurali così estese il controllo del territorio risulta essere sempre più difficile.

E così cresce la paura e la rabbia tra gli agricoltori che vedono il lavoro di mesi andare in fumo in pochi attimi, come spiega l’imprenditore Luigi Termine. Senza un monitoraggio complessivo e costante, c’è chi ne approfitta per muoversi in queste zone, perpetrando furti e arrecando danni alle proprietà e alle produzioni. Dal pascolo abusivo agli incendi, passando appunto per i furti, sono diverse le vicende che si concentrano nelle campagne locali.