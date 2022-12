Neonato con la bronchiolite, in ospedale prima ok al ricovero e poi caso diventato “non grave”

Gela. Nell’arco di un’unica giornata, quattro diverse diagnosi per un neonato di appena quattro mesi. I genitori si sono trovati davanti a serie difficoltà perché il piccolo, già da qualche giorno, faceva fatica a respirare bene ed inoltre ha costantemente tossito, in maniera preoccupante. La madre si è rivolta al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Dopo una prima visita, è stato disposto il ricovero nel nosocomio. Il sospetto è di una bronchiolite. Al momento del ricovero, però, a seguito di tampone, la mamma è risultata positiva mentre il piccolo ha avuto riscontro negativo. Per tutta risposta, come spiega la donna, è stata mandata a casa insieme al figlio (ritenuto non grave) e con un referto nel quale si spiega che “ha rifiutato il ricovero”.