Nervi tesi in maggioranza, salta Licata in giunta? Ci sarebbe già il nome nuovo per sostituirlo

Gela. Da giorni, le acque interne alla maggioranza del sindaco Lucio Greco sono tutt’altro che calme. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione che trapela da ambienti vicini all’alleanza “arcobaleno” potrebbe far vacillare alcuni equilibri sensibili. Pare infatti che l’ingresso in giunta dell’avvocato Giuseppe Licata possa saltare. Quello dell’ex assessore dell’ultima compagine di Domenico Messinese, vicino al gruppo del presidente della Regione Nello Musumeci, da mesi ormai viene indicato come ingresso praticamente fatto. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembrerebbe non essere andata come doveva. Forse, lunedì il sindaco solleverà il velo sulle sue scelte. Al posto di Licata, si fa molto forte l’indicazione di un altro legale, Angelo Cafà. Candidato alle amministrative nella lista “Azzurri per Gela”, quella che ha espresso anche forzisti e il fedelissimo di Musumeci Vincenzo Cascino, è rimasto fuori dal consiglio comunale solo per una manciata di voti, tanto da aver fatto ricorso al Tar Palermo. L’avvocato Cafà sembra essere un professionista apprezzato da Greco. A questo punto, potrebbe essere il giovane legale ad entrare in municipio, insieme all’ex consigliere comunale Cristian Malluzzo, voluto dal gruppo di “Un’Altra Gela”, la lista diretta emanazione politica del primo cittadino. Cosa possa esserci dietro all’eventuale cambio di rotta, non è ancora chiaro.