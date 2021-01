Nessun decesso per Covid in città, scende curva: 15 nuovi positivi e 39 guariti

Gela. La curva del contagio in città tende a regredire progressivamente. Nelle ultime ventiquattro ore, sono quindici i nuovi positivi al Covid, tutti in isolamento domiciliare. Trentanove, invece, risultano guariti. Una tendenza che sembra stabilizzarsi. In città non si registrano decessi, a differenza dei giorni passati. L’unico morto per Covid è un paziente di Niscemi. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria, un altro è stato dimesso.