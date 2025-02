“Nessun definanziamento”, civici: “Sui progetti cambia solo la linea di copertura economica”

Gela. Il taglio del finanziamento da oltre tre milioni di euro per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica nella zona nord della città, rientrante nel sistema di “Agenda urbana”, del quale abbiamo riferito negli scorsi giorni, continua a far maturare reazioni politiche. L’opposizione fuori dal consiglio comunale è netta contro le inefficienze dell’allora assessore Di Stefano, che aveva il pieno coordinamento dei programmi per gli stanziamenti. I forzisti Gnoffo e Cirignotta e il riferimento di PeR Miguel Donegani hanno nuovamente ribadito il concetto. I civici di “Una Buona Idea” invece confermano quanto già spiegato dal sindaco e lo fanno con la struttura commissariale. “Non vi è stato alcun definanziamento dei progetti di “Agenda Urbana”, come erroneamente sostenuto da qualcuno. Quando una linea di finanziamento cambia, è obbligatorio per legge revocare il decreto precedente e sostituirlo con uno nuovo, che attinga dalle risorse aggiornate. Infatti, in questi mesi, la Regione ha emesso i decreti di definanziamento per alcuni progetti di “Agenda Urbana”, ma contestualmente sta predisponendo i nuovi decreti di finanziamento, utilizzando altre linee di programmazione.

Il tutto in linea con quanto proposto allora dall’assessore Terenziano Di Stefano e previsto nella delibera di giunta del luglio 2022, firmata anche dall’ex assessore Gnoffo”.